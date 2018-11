Sfregia le auto parcheggiate vicino a casa: 70enne incastrato dalla videocamera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Non sopportava le auto parcheggiate sotto casa sua e per questo che le rigava sistematicamente con una chiave: incastrato dalle immagini e denunciato.Le denunce di ripetuti episodi, sempre nella stessa via, sono state presentate a carabinieri e polizia locale: ad un ragazzo che abita in zona è stato chiesto di installare una “Go pro” nell’auto. Le immagini hanno incastrato così il vandalo, un 70enne residente nella via, ora accusato di avre sfregiato una decina di auto. L’uomo è stato denunciato e dovrà anche pagare i danni.