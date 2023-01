RECANATI - Recanati riapre le porte al grande schermo. A breve, infatti, inizieranno sul suolo leopardiano le riprese del film “In...finiti”, diretto da Cristian De Mattheis. Come anticipato in occasione della presentazione del lungometraggio prodotto da Michele Calì, tenutasi il 28 novembre scorso a Grezzano, in provincia di Verona, «Recanati – ha detto De Mattheis - farà da sfondo all’incontro d’amore tra i due protagonisti. Le riprese si sono tenute per circa un mese in provincia di Verona, ora proseguiremo a Recanati per girare proprio quello che rappresenta l’inizio del film. Saremo in città per un paio di giorni, a breve sveleremo il calendario delle riprese».

A fare eco alle dichiarazioni di De Mattheis è tornata l’assessore recanatese alla Cultura, Rita Soccio, che ha svelato un particolare che stimola l’immaginario di chi, sul nostro territorio, ha la vocazione a recitare: «A breve – afferma - nella nostra città inizieranno le riprese del film “In...finiti”. Il produttore cerca 15 comparse tra uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i 75 anni. Per chi è interessato nei prossimi giorni comunicheremo luogo e ora delle selezioni».

Un recanatese certo del posto nel cast di “In...finiti” c’è già. Si tratta di Paolo Magagnini «che – secondo quanto anticipato da De Mattheis - avrà una parte molto importante nella pellicola visto che parliamo proprio delle scene iniziali. Per quanto riguarda le location, invece, gireremo principalmente tra il Centro nazionale di studi leopardiani e il Colle dell’Infinito». Il film parla di una storia d’amore tra due ragazzi, Roberta e Davide, che nasce proprio sul Colle dell’Infinito e che vede tra gli attori protagonisti Francesca Loy, già protagonista del film “Un amore così grande”, nel ruolo di Roberta, Emanuele Bosi nel ruolo di Davide e Michela Persico in quello di Greta. Fanno parte del cast anche Fabiola Morabito, giovane attrice dal grande talento ed Elisabetta Pellini. È ovviamente grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale leopardiana per il fatto che, ancora una volta dopo “Il giovane favoloso”, la città venga scelta come set per un film.



«Siamo molto felici per questa nuova opportunità di visibilità – ha sottolineato a suo tempo l’assessore Soccio - per le bellezze della nostra città e di promozione turistica che saremo pronti a cogliere. In questa pellicola il Colle dell’Infinito diventa luogo non solo di poesia, ma anche d’amore e chissà che questo non possa accadere realmente». Intanto cresce l’interesse generale anche per il fatto di poter prendere parte fattivamente al progetto nel ruolo di comparsa. Nei prossimi giorni saranno resi noti luogo e ora delle selezioni, mentre il produttore Michele Calì intende proporre il film alla prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia.