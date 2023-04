​Recanati, scontro tra due auto: paura per una bambina di un anno e mezzo portata al Salesi

RECANATI Incidente stradale oggi (11 aprile) a Recanati, in contrada Addolorata. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto. Paura per una bambina di un anno e mezzo, trasportata per accertamenti al Salesi (in codice verde).

LEGGI ANCHE: Ancona, schianto sulla Flaminia: due uomini feriti. I vigili prendono in carico il cagnolino di uno dei due

Illesi i genitori

Nulla di preoccupante anche per la madre e per l’uomo che era al volante dell’altra macchina. Sul posto la polizia locale della città leopardiana, il 118 e i vigili del fuoco di Osimo e del comando provinciale di Macerata.