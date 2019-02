Si schianta e se ne va: le vigilesse lo incastano grazie ai pezzi del fanale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Brillante operazione tutta al femminile della Polizia Locale di Recanati. Attraverso alcuni frammenti di un gruppo ottico lasciati sul posto dopo l’urto, è stato rintracciato l’automobilista responsabile di un danneggiamento allo specchio stradale presente in via Urbani e ad una recinzione privata. «La sovrintendente capo Simonetta Bravi e l’assistente Paola Issini hanno concluso ottimamente le indagini sfruttando le loro doti di grandi osservatrici e quelle capacità che solo le donne hanno», si legge in una nota del Comune.La pattuglia era intervenuta su segnalazione di un cittadino che lamentava l’impossibilità di utilizzare lo specchio posto in via Urbani all’intersezione con la strade comunali Torrette e San Pietro. Dal sopralluogo è emersa la rottura dello stesso e alcuni danni alla recinzione di una abitazione privata dovute presumibilmente ad una manovra maldestra di un automobilista che dopo l’urto era fuggito senza segnalare l’accaduto. L’urto ha però lasciato sul luogo del sinistro alcuni frammenti del gruppo ottico e sono iniziate le indagini da parte delle due operatrici che in breve sono risalite al tipo di veicolo e al colore.