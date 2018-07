I bimbi imparano le mosse del gioco sulla scacchiera gigante montata in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Svolte con successo le due giornate di Amantica. Il Circolo Scacchi Recanati, presente dalle 18 alle 20 nei laboratori di Amantica con l’associazione Iris, ha appassionato grandi e piccoli con lezioni su scacchiera gigante, realizzazione di scacchiere e scacchi, partite di scacchi. In questo modo il Piazzale Pintucci Cavalieri del quartiere Castelnuovo di Recanati, si è magicamente trasformato nella piccola grande città di “Scaccopoli” con la sua “Piazza Scacchi”, la “Taverna delle scacchiere” e la “bottega degli scacchi”! Nonostante le minacce del brutto tempo le affluenze sono state numerose ed i piccoli giocatori hanno potuto apprendere, in brevi lezioni svolte dall’istruttore FSI (Federazione Scacchistica Italina) del Circolo Scacchi Bondanese Vincenzo, come si muovono i singoli pezzi del gioco. Le lezioni, nelle due giornate, sono state svolte su uno speciale campo di gioco: una scacchiera di 5 m per 5 m, per l’occasione magicamente trasformata nella “Piazza Scacchi”.