RECANATI - Tentano il colpo al Postamat di Sambucheto di Montecassiano, poi si danno alla fuga. I carabinieri li inseguono ma i malviventi gettano chiodi sull’asfalto e, all’altezza di Recanati, sono costretti a fermarsi a causa delle gomme dell’auto rimaste forate. È successo nella notte tra lunedì e ieri. L’allarme è scattato intorno alle 4. Quattro malviventi, con il volto travisato, hanno agito a bordo di un’Audi A4 con la targa poi risultata rubata.



L’obiettivo dei ladri era quello di assaltare il Postamat di Sambucheto, a Montecassiano, e fuggire con il denaro contante. Ma il colpo è andato in fumo. E in pochi minuti il raid dei ladri si è trasformato in un vero e proprio inseguimento da film. I quattro, infatti, sono stati intercettati da una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile di Macerata e sono stati inseguiti ad alta velocità. Intervenute anche pattuglie della compagnia di Civitanova. I malviventi si sono subito dati alla fuga a bordo dell’auto. Subito è scattato un inseguimento per le campagne della zona. Durante la fuga, i malviventi hanno però lanciato dall’auto numerosi chiodi e quattro punte nel tentativo di bloccare il mezzo di servizio dei militari.

Un danno anche per diversi automobilisti



In un primo momento sembrava che non ci fossero riusciti e l’inseguimento è proseguito fino a quando, giunti nei pressi di Recanati, purtroppo le intenzioni dei malviventi sono diventate concrete. I chiodi a terra hanno forato le gomme dell’auto di servizio del Radiomobile di Macerata e questo ha permesso all’auto di sfuggire ai militari. Non solo, durante la mattinata, ieri, diversi automobilisti si sono ritrovati con le gomme forate a causa dei chiodi rimasti sull’asfalto. Intanto proseguono senza sosta le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai quattro malviventi che hanno tentato il colpo al Postamat di Sambucheto per poi riuscire a dileguarsi.