Ruba dallo zaino il portafoglio con 230 euro a una ragazza, preso un 40enne marchigiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Aveva rubato il portafoglio con dentro 230 euro ad una ragazza, individuato e denunciato dai carabinieri il responsabile del furto. L'episodio era avvenuto martedì pomeriggio in un negozio della città leopardiana. L'uomo, un quarantunenne del posto, era riuscito a far sparire, con una certa destrezza, il portafoglio di una donna argentina, arrivata a Recanati per frequentare il campus di lingua italiana. La vittima, in quel momento, si trovava nel negozio e nel giro di pochi attimi si è ritrovata senza portafoglio che era custodito nello zaino. All'interno c'erano 230 euro. La donna argentina, subito dopo il furto, si era recata dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari dell'Arma hanno fatto scattare le indagini e nel giro di poco tempo sono riusciti ad identificare il responsabile. Decisive sono state alcune testimonianze. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato il quarantunenne per il reato di furto aggravato.