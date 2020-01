Ragazzo di 16 anni disperso: trovato nel casolare abbandonato dopo una notte di ricerche

RECANATI - Era disperso da ieri con la sua famiglia comprensibilmente in ansia: ritrovato questa mattina a Recanati il ragazzo 16enne di cui non si avenano notizie da ieri pomeriggio.

Il ragazzo era uscito ieri pomeriggio per gli allenamenti di calcio, ma non aveva mai fatto ritorno a casa. Immediate erano partitre le ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani, protezione civile e volontari. Ricerche che erano state sospese alle 3 per riprendere alle prime luci dell'alba. I Vigili del fuoco hanno utilizzato anche il personale TasS (Topografia Applicata al Soccorso) e due unità cinofile. E stamattina il giovane è stato ritrovato, in buone condizioni fisiche, in un casolare abbandonato non lontano dalla sua abitazione.



