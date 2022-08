RECANATI - Brutta sorpresa per una turista veneta che nei giorni scorsi è arrivata a Recanati per le sue vacanze. La donna ha parcheggiato l’auto nuova in via Dalmazia e al suo ritorno l’ha ritrovata gravemente danneggiata. Il suo appello è comparso sui social, nella pagina Facebook dedicato ai residenti della città leopardiana, per chiedere aiuto nel rintracciare l’autore del danno.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Macerata, auto a fuoco in via dei Velini: vigili al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area

È lei stessa nel post a raccontare quanto accaduto. «Sono una turista arrivata due giorni fa dal Veneto - scrive -. Purtroppo nel primo giorno di ferie ho visitato Recanati. Ho lasciato la mia auto (nuova, non ha neanche un anno di vita) in via Dalmazia, all’intersezione con via Biagetti. Ho parcheggiato alle 10 e circa quattro ore dopo l’ho trovata gravemente danneggiata, senza biglietto alcuno. Sono arrabbiata ed esterrefatta dalla maleducazione (paghiamo le assicurazioni proprio per queste circostanze) per cui pregherei chiunque avesse visto qualcosa di scrivermi». La turista racconta di essersi rivolta anche alla polizia municipale, ma «purtroppo - spiega - le telecamere del varco Ztl non arrivano a riprendere fino in quel punto. Abbiamo suonato ai campanelli di case, bar e abitazioni varie, ma nessuno ha sentito niente».