RECANATI - Se il ponte del 25 aprile doveva essere una prova generale per la stagione turistica di Recanati è proprio il caso di dire che è stata superata. Vuoi le bellezze del borgo e del paesaggio, vuoi l’interesse verso la città che ha dato i natali a Casa Leopardi, ma anche iniziative sportive e culturali che hanno fatto da contorno, ed ecco che il cuore della città leopardiana si è riempito di turisti italiani e stranieri. Soddisfatta l’assessore al Turismo e alle Culture Rita Soccio che snocciola anche i numeri di un weekend che supera il successo dello scorso anno.

«La città è stata scelta da molti visitatori - dice - e i numeri registrati dai nostri musei civici sono molto buoni. In tre giorni sono state oltre 610 le visite ai musei civici, e 560 gli ingressi allo Iat. A questo bisognerebbe aggiungere i turisti registrati nel circuito leopardiano e del Fai». Numeri migliori rispetto allo scorso anno e che non sono stati condizionati dal maltempo di ieri. Recanati si è infatti mostrata in tutta la sua bellezza, ammaliando turisti della regione e non solo.

Recanati experience

«Sono dati che dovrebbero superare quelli dello scorso anno e questo rappresenta un buon segnale per l’avvio della stagione turistica. Andiamo incontro al primo maggio e poi arriverà il bel tempo che, grazie anche alla sinergia con le città costiere, porterà a Recanati ancora più visite». Successo anche per “Recanati experience” la visita guidata con l’attore che interpreta Giacomo Leopardi: oltre cento i visitatori che hanno scelto di seguirla nel weekend. «È andato bene anche il concerto di Gianluca Luisi organizzato insieme alla Civica scuola di musica Beniamino Gigli all’auditorium del Centro mondiale della poesia per le “Serate musicali”, la stagione concertistica del Comune di Recanati. È stata una serata sold out: i concerti della scuola civica fanno registrare sempre il tutto esaurito con appassionati e amanti della musica provenienti anche dai Comuni limitrofi».

Cultura e sport

A confermare che Recanati non è solo cultura ma anche sport, in centinaia sono arrivati anche per il motoraduno. «Il turismo si sposa molto bene con lo sport - aggiunge Soccio -. Incrociando le dita è l’avvio di una stagione che si preannuncia molto positiva». E allora si guarda già al futuro. «In questa settimana incontrerò l’associazione Operatori turistici per discutere di altre iniziative che andranno a integrare il programma estivo. Punteremo sugli itinerari che si possono percorrere a piedi e in bicicletta attorno al paesaggio leopardiano. Abbiamo un calendario davvero ricco: ogni giorno avremo qualcosa da fare per tutte le età e per tutti i gusti. Sarà una stagione pensata per ogni esigenza». «Soddisfazione per le presenze turistiche in città in questo lungo weekend del 25 aprile - aggiunge il sindaco Antonio Bravi -, una importante anticipazione di quello che sarà durante l’anno».