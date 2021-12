Recanati fa il pieno di eventi: presentato il cartellone natalizio. Oggi in piazza l’accensione del grande albero

RECANATI - Fino al 6 gennaio il centro leopardiano è in festa. Oggi mercatini di antiquariato e hobbistica, con la presenza dell’esilarante Antonio Lo Cascio. Al Museo Gigli “Musica Maestro”, laboratorio didattico. L’accensione del grande albero di Natale è fissata alle 17.30, in piazza Giacomo Leopardi, unita all’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio. In contemporanea, nell’Aula Magna del Comune, presentazione di David Miliozzi del libro “Le Marche in piazza”.



Mercoledì 8 dicembre, alle 10 e alle 16, a Villa Colloredo Mels, “Storia di una Traslazione”, visita guidata tra i capolavori di arte sacra; alle 17, in via Roma, inaugurazione delle opere del Liceo artistico “Cantalamessa” e della mostra del Circolo fotografico “Obiettivo per tutti” nella Torre del Borgo. Da non perdere l’apertura del celebre presepe meccatronico del pluripremiato Leandro Messi e il Natale del Fai con presepi e addobbi. Giovedì 9 alle 18 Santa Messa nella Chiesa di Sant’Anna e alle 19 accensione del fuoco in Piazza Leopardi. Dalle 21 alle 24, alla Cattedrale di San Flaviano, preghiere, canti e racconti della festa della Venuta. Alle 17, nella Biblioteca comunale, “Letture ad alta voce...” per bambini fino a 6 anni e alle 21, a Villa Colloredo Mels, cinema con “Holy Motors”. Venerdì 10, alle 17, nel loggiato comunale “Natale in Biblioteca” e, alle 17.30, nella sala conferenze del Centro studi leopardiani, presentazione del cd di Paola Ciarlantini “Omaggio a Leopardi”. Nel pomeriggio di sabato 11, alla Torre del Borgo, inaugurazione della “Pietra liquida” dell’artista Angelo Iodice, l’evento BCinCin e, nell’Aula Magna del Comune, presentazione del libro “Quando andavamo a scuola a Recanati”. Nel pomeriggio di domenica 12 Natale a Porta Marina e al Castello di Montefiore e Memorial Gigli. Dal 14 al 21 saggi di musica della Scuola Gigli. Venerdì 17, alle 21, Cinema in Villa con “Tre volti”.



Domenica 19, dalle 17, Natale a Porta Marina e al Castello di Montefiore; alle 18 concerto al piano di Ottavia Maceratini e, in Piazza Leopardi, esibizione del Corpo bandistico. Nel salone del popolo “Laboratori del Riuso” e “L’Albero di Natale con Riciclo”. Domenica 26, in centro, mercatini e il Natale al Castello di Montefiore. Venerdì 31 grande festa di San Silvestro in piazza Leopardi. Dal 3 al 9 gennaio, nell’atrio comunale, mostra fotografica di Luca Coppari. Giovedì 6 gennaio, alle 17, l’arrivo della Befana in piazza Leopardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA