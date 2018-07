Picchia l'anziano vicino di casa e lo rapina: un 35enne nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Un uomo di circa 35 anni, recanatese, denunciato per rapina ai danni di un anziano della zona di Valdice. Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri di Recanati che hanno provveduto ad identificare immediatamente l’autore dell’episodio.L’anziano, un pensionato settantenne, è stato vittima del giovane, che vive non molto distante dalla sua abitazione. Probabilmente per soddisfare il continuo bisogno di denaro, l’aggressore è arrivato alla violenza fisica. A quel punto il malcapitato, che si è rivolto al 118 (prognosi di un paio di settimane), ha provveduto a denunciare il 35enne che adesso dovrà rispondere di rapina, violenza e furto.