Perseguitato dal bullo più grande: «In un anno ho perso 20 chili»

di Benedetta Lombo

RECANATI - Per più di un anno aveva tenuto tutto dentro, poi l’aggressione, il dolore fisico, il fiato che ha iniziato a mancare e la telefonata al padre: «Aiutami, vienimi a prendere». Quella richiesta fatta con parole ormai quasi sussurrate ha aperto il vaso di Pandora: tredici mesi di insulti, minacce, sfottò e poi la vergogna, le notti insonni, i pianti nel bagno di casa e la paura di uscire per ricadere nuovamente nell’incubo.Il calvario sofferto da un ragazzino di quindici anni è stato ricostruito ieri mattina dalla stessa vittima in tribunale a Macerata. Seduto sul banco dei testimoni, adesso è appena maggiorenne. Occhiali da vista scuri, sguardo attento e risposte puntuali, la vittima del bullo ha raccontato tutto al pubblico ministero Stefano Lanari e al giudice Francesca Preziosi. Ha raccontato della prima volta che quel ragazzo più grande di lui di età e di corporatura aveva iniziato a prenderlo in giro e a insultarlo. Era ottobre del 2015, la vittima aveva 14 anni, il bullo tre di più.