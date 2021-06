Da Beniamino Gigli a oggi, il Museo della musica è realtà. A disposizione postazioni multimediali. Ecco chi ha sostenuto il progetto

RECANATI - Obiettivo centrato. Ieri pomeriggio il sindaco di Recanati Antonio Bravi ha tagliato il nastro di un bellissimo e suggestivo Museo della Musica (Mum), frutto di finanziamenti europei gestiti dalla Regione e del sostegno di alcuni imprenditori recanatesi del settore che hanno utilizzato lo strumento dell’Art Bonus.

Anni fa il Comune di Recanati aveva presentato una serie infinita di progetti abbinati alla richiesta di essere scelta dal Ministero come Capitale della Cultura: anche senza essere nominata Capitale, quei progetti sono stati tutti portati a termine come sottolineato dall’ex sindaco Francesco Fiordomo.

Ieri al taglio del nastro c’erano gli imprenditori recanatesi che hanno sostenuto il Mum, vale a dire Bruno Tanoni della Fbt, Marco Ragni della Fatar, Massimo Castagnari, Stelvio Lorenzetti della Eko, Giuseppe Casali del gruppo Pigini. C’erano l’assessore comunale alla cultura Rita Soccio, il consigliere regionale della Lega Renzo Marinelli, Riccardo Serenelli del Gigli Opera festival e Giacomo Galassi di Musicultura. Diverse decine le persone che in tempi diversi, forzatamente, in adesione ai protocolli anti Covid, hanno visitato gli spazi del Mum, subito dopo il taglio del nastro. «I contenuti museali - rileva in una nota il Comune di Recanati - esprimono un racconto che affonda le radici nel profondo legame del territorio con la musica, partendo dalle origini fino ad oggi. Musica, suono e industrie culturali e creative sono i contenuti narrativi e le suggestioni che il Mum offre nel percorso allestito da Silvano Straccini nello spazio attiguo al Teatro Persiani e al Museo Beniamino Gigli. Il risultato è un percorso di visita che guida il visitatore all’interno di uno strumento musicale, che è la città stessa, con pareti sinuose tipiche della cassa armonica di uno strumento e ambientazioni sonore e scenografiche in grado di catturare l’attenzione attraverso video, postazioni di ascolto e consultazione e materiale tecnico didattico. A cavallo tra la tradizione e l’innovazione il Museo della Musica di Recanati rappresenta anche un ulteriore omaggio alla figura del grande tenore Beniamino Gigli, illustre cittadino recanatese e alla grande realtà musicale del territorio, Musicultura fiore all’occhiello del panorama musicale italiano. In ogni sezione è presente una teca espositiva esperienziale tattile in cui è possibile entrare nel cuore degli strumenti musicali. L’ultima parte del Mum è dedicata alla didattica e alle attività operative dello spazio museale dotata di postazioni e apparati multimediali. Chiude il percorso un’innovativa sala di ascolto immersiva, un luogo di educazione e di sperimentazione dove esempi di musica mono, stereo, multitraccia e spaziale condurranno il visitatore all’ascolto».

La giornata si è conclusa nel cortile di Palazzo Venieri con un talk show diretto da Alvin Crescini e con le esibizioni di Gaudiano, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo Giovani, della cantautrice Linda e di Roberto Lucanero all’organetto. Con l’apertura del Museo della Musica, Recanati sarà la prima città ad avere una sound identity e un logo sonoro, una “immagine sonora legata alla città e alla musica” creata da Paolo Bragaglia.

