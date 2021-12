Una grande mostra all'aperto in via Roma per abbellire la zona dei cantieri. Protagonisti gli studenti del liceo artistico

RECANATI - Nella città di Giacomo Leopardi, a rendere piacevole la passeggiata in una via dove i cantieri coprono momentaneamente le bellezze del posto, non potevano che essere l’arte e la natura. È grazie alla fantasia degli studenti del liceo artistico di Macerata, infatti, che via Roma si è trasformata in una mostra a cielo aperto e la passeggiata che porta a Casa Leopardi si è arricchita di foto che hanno come tema “L’ambiente e la montagna”.



«Dai commercianti - spiega l’assessore Rita Soccio - ci erano arrivate le richieste di coprire, in qualche modo, i tredici metri di cantieri che si trovano lungo via Roma, così abbiamo deciso di coinvolgere il liceo artistico. Anche se abbiamo inaugurato l’esposizione nel periodo natalizio, proprio per dare alla città un’altra luce nel periodo di shopping legato alle feste, la volontà è quella di mantenerla fino a quando non saranno tolte le impalcature». L’assessore tiene a sottolineare l’importanza della collaborazione con il liceo maceratese. «Questo significa che collaboriamo non solo con il territorio recanatese, ma anche con istituti scolastici di altre città. Grazie agli studenti del liceo abbiamo potuto portare in via Roma un tema caro a Recanati come quello dell’ambiente per il quale l’amministrazione continua ad impegnarsi sotto ogni punto di vista».

Il progetto dell’istituto parte da lontano però, come spiega il docente che lo ha coordinato, Antonio Mariano Cetta. «Insieme alle colleghe Daniela Quagliatini e Flavia Paniccià - dice - abbiamo portato avanti questo lavoro con i ragazzi iniziato prima della pandemia e che ogni anno si ripete con una serie di lavori realizzati per partecipare ad un concorso indetto dalla Orim di Macerata. L’impresa sceglie il tema delle opere da creare poi premia il bozzetto migliore che viene installato fuori dalla ditta. Nel 2020 il tema era appunto “L’ambiente e la montagna”. Quando ci ha contattato l’assessore di Recanati, insieme ai commerciati della città, per abbellire via Roma noi avevamo già pronte queste opere e le abbiamo messe a loro disposizione. Sono lavori fatti dai ragazzi del terzo e quarto anno del liceo artistico. Sono stati fotografati con una buona resa cromatica, ingranditi ed esposti a Recanati». Il docente sottolinea come «i ragazzi, nonostante pandemia e dad, abbiano dimostrato di impegnarsi e di essere molto sensibili ai temi come l’ambiente, il futuro e la montagna».

