Recanati, medicina in lutto: morto l'oculista Marziano Moretti. Aveva lavorato negli ospedali di Ancona, Pesaro, Senigallia e Fano

RECANATI La città leopardiana e il mondo della medicina in lutto per la scomparsa di Marziano Moretti. Aveva 79 anni e si è spento dopo aver lottato per qualche tempo contro un male che non gli ha lasciato scampo. Medico oculista, era molto conosciuto in tutta la regione: aveva lavorato all’Umberto Primo di Ancona e negli ospedali di Pesaro, Senigallia e Fano.

Il volontariato

Ha messo per anni, la sua professione, anche al servizio dei più bisognosi come volontario, durante l’estate, in Etiopia. Da anni aveva il suo ambulatorio in via Passero solitario ed era impegnato nel centro ottico della figlia. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10 nella chiesa di Cristo Redentore. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Bamo in via Cupa Madonna di Varano.