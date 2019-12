Recanati, è morto Aldo Bravi, fondatore della Mida. ​Aveva 68 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Lutto a Recanati per la morte a 68 anni dell’imprenditore in pensione Aldo Bravi , tra i fondatori della Mida Argenti poi inglobata nella Valenti Sovrani del fratello Silvano. Bravi è stato stroncato da una malattia contro la quale combatteva da qualche tempo. Era molto conosciuto e apprezzato a Recanati, per anni sponsor della società ciclistica. Lascia la moglie Graziella e due figli, Stefania e Marco, oltre che i fratelli Luciano e Silvano. I suoi funerali si svolgeranno questa mattina alle 10. Le offerte raccolte verranno devolute all’Ant.