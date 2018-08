Non le rinnova il contratto, minaccia un'imprenditrice: «Ora ti spezzo le gambe»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI – Scade il contratto a tempo determinato ma lui non la prende affatto bene. Va dalla titolare dell'azienda e la minaccia: «Ti spezzo le gambe». I carabinieri della stazione di Recanati , che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, nella prima mattinata di oggi, al termine delle indagini, hanno denunciato a piede libero per tentata estorsione un pakistano di 32 anni, residente a Macerata, per un episodio avvenuto qualche tempo fa e che ha visto come vittima una imprenditrice del posto, a capo di una azienda. L'attività investigativa è coordinata dalla Procura.