Minacce di morte anonime inviate su Whatsapp: denunciato l'ex fidanzato

RECANATI - Minaccia di morte l’ex fidanzata attraverso messaggi anonimi mandati su Whatasapp. Al termine delle indagini i carabinieri della locale stazione, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, hanno denunciato a piede libero per il reato di minacce aggravate un dominicano di 27 anni, che risulta essere residente a Potenza Picena. Tutto era cominciato qualche settimana fa quando una giovane donna di Recanati, 24 anni, si era recata presso la caserma della locale stazione per sporgere denuncia.Ai carabinieri aveva raccontato di essere vittima da qualche giorno di messaggi di morte, pieni di odio e di minacce, mandati attraverso l’app Whatsapp, da un numero telefonico a lei sconosciuto. La cosa andava avanti da un po’ ed erano stati diversi i messaggi con le minacce di morte che le erano arrivati sul telefono. Così la ventiquattrenne ha sporto denuncia e sono state avviate le indagini per identificare il responsabile di tali, vili, gesti, che avevano fatto spaventare non poco la giovane recanatese. Dalle indagini è emerso che l’autore dei messaggi era proprio il ventisettenne.