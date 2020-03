Il sindaco consegna porta a porta le mascherine ai suoi concittadini

RECANATI - L’intera giunta di Recanati, capitanata dal sindaco Antonio Bravi e 100 volontari oggi saranno in prima linea sulle strade di Recanati per la consegna porta a porta delle 60mila mascherine donate dalla città cinese Xiangcheng alle famiglie recantesi. Un’operazione complessa che interesserà la città di Recanati le frazioni e le zone rurali e che prevede la consegna di due mascherine per ogni componente degli 8500 nuclei familiari residenti a Recanati. «Io e la mia giunta abbiamo deciso di evitare qualsiasi spostamento che potesse mettere in pericolo i cittadini di Recanati e di portare direttamente casa per casa le mascherine regalateci dalla città di Xiangcheng – ha dichiarato il sindaco di Recanati Antonio Bravi - Ringrazio tutti i numerosi volontari della Protezione Civile e i privati cittadini che si sono offerti per aiutarci nella distribuzione e mi auguro che il suono del campanello per ricevere un indispensabile dono, possa essere un’iniezione di fiducia per i nostri concittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA