Colpita da un infarto la portano a Torrette muore mentre le fanno l'esame al cuore

ANCONA - Il suo cuore, già debilitato, non ha retto a una coronarografia. L’esame era stato appena concluso quando Maria Angela Savino è andata incontro a complicazioni fatali. Ha perso conoscenza e a nulla è valso l’immediato trasferimento in Rianimazione, dove è spirata all’età di 76 anni.Due città unite nel dolore: Filottrano, dov’era vissuta da giovane, e Recanati, dove viveva da molto tempo col marito Antonio Santi, ex ad di iGuzzini Illuminazione. Donna intelligente, colta, estroversa e generosa, umile e buona, amante degli animali, una vita dedicata all’insegnamento, lascia il figlio Francesco Formiconi, avuto da un precedente matrimonio, tornato dal Giappone per portare l’ultimo saluto all’adorata mamma. Era ricoverata a Torrette da alcuni giorni Maria Angela, a seguito di problemi cardiaci. Sembrava essersi ripresa grazie alle cure degli specialisti dell’ospedale. La disgrazia si è consumata mercoledì quando si è dovuta sottoporre a una coronarografia, indispensabile per indagare sullo stato del cuore e sulla sua vascolarizzazione.Da quanto emerso, l’accertamento era da poco terminato quando la donna ha avuto un malore nel reparto di Emodinamica. Ha perso conoscenza, poi il suo cuore si è arreso in Rianimazione. È da escludere, riferiscono dall’ospedale regionale, che le complicazioni cardiache siano legate alla procedura: per quanto la coronarografia sia un intervento sicuro e di routine, si tratta di un esame invasivo che presenta un margine di rischio, sia pure inferiore a un caso mortale ogni mille, in relazione alla gravità del quadro clinico del paziente. Grande partecipazione e commozione ieri pomeriggio ai funerali dell’ex insegnante 76enne, che si sono tenuti a Recanati nella chiesa di Santa Maria di Montemorello. Molti la piangono, anche sui social: «Poche persone hanno capito le tue qualità e la tua originalità - scrive un’amica -. Per qualcuno eri “strana”. Ho sempre apprezzato la tua grande umiltà, generosità e il tuo coraggio nell’andare controcorrente. Gli angeli, ai quali tu credevi, ti aspettano e ti festeggeranno».Una perdita immensa per il marito Antonio Santi, che nel 2013 lasciò dopo quarant’anni la iGuzzini Illuminazione, di cui era figura centrale e braccio destro del presidente Adolfo Guzzini: prima come direttore generale, poi come amministratore delegato, traghettò la Harvey Luce verso la iGuzzini, sviluppando una strategia vincente che ha regalato all’azienda recanatese fama internazionale.Il dramma ha gettato nello sconforto il figlio Francesco Formiconi, trasferitosi anni fa a Tokyo per lavorare come manager finanziario per banche e società, tra cui la Giorgio Armani Japan. Presidente della Camera di Commercio italiana in Giappone dal 2010 al 2013, nominato nel 2012 Cavaliere della Repubblica Italiana dal presidente Giorgio Napolitano e premiato l’anno scorso come “Marchigiano nel Mondo”, dal 2017 è presidente della Japan Europe Trading, specializzata nell’import-export di prodotti enogastronomici italiani, ad aprile si era candidato per il M5S per la circoscrizione estera.