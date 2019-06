Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, 35enne in una casa di cura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, ricoverato in una casa di cura e di custodia un uomo di 35 anni. Nella giornata dell’altro ieri i carabinieri della stazione di Recanati, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, hanno notificato una ordinanza di sostituzione della misura cautelare della libertà controllata con un quella provvisoria del ricovero per sei mesi, emessa dal Tribunale di Macerata, nei confronti del trentacinquenne, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. L’uomo, come si diceva, è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Al termine delle formalità di rito, il trentacinquenne è stato portato in una struttura di cura e custodia per l’esecuzione delle misure di sicurezza.