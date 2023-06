Recanati in lutto per la morte del farmacista Giuliano Andrenacci

RECANATI - Lutto a Recanati per la scomparsa di Giuliano Andrenacci, farmacista molto conosciuto in città per la sua attività in piazzale Europa portata avanti con la moglie Annalisa e il figlio Riccardo. Si è spento all’età di 90 anni. La camera ardente è stata allestita nella Casa del Commiato delle pompe funebri Bamo, in via Cupa Madonna Di Varano. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16 nella basilica di San Flaviano.