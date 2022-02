Ex calciatore stroncato da una malattia, aveva 46 anni. Oggi l’ultimo saluto

RECANATI - Calcio marchigiano e non solo in lutto per la scomparsa di Lorenzo Brandoni, 46 anni, ex giocatore del Portorecanati Calcio. Il decesso dell’uomo è avvenuto all’ospedale Regionale di Torrette, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. A spegnere il sorriso di Lorenzo una forma di leucemia fulminante che non gli ha dato scampo.

Un uomo amato e benvoluto da tutti per i suoi modi di fare. Lorenzo Brandoni viveva con la madre Giuliana e il padre Alberto. Nel dolore, oltre ai genitori, anche il fratello Antonio e la sorella Silvia. In poche ore la notizia della scomparsa di Lorenzo ha fatto il giro degli ambienti sportivi, dove era particolarmente conosciuto ed apprezzato, ma anche a Recanati, città dove viveva.

A ricordare l’ex giocatore bandiera del Portorecanati Danilo Tacchi, ex compagno di squadra proprio nelle fila della formazione rivierasca: «Quando ho saputo quello che era accaduto sono rimasto senza parole, Lorenzo era uno di quei ragazzi a cui era impossibile non volere bene. Una persona molto educata. Basti pensare che quando sono arrivato a Porto Recanati ero a fine carriera e venivo da una serie di esperienze maturate in Sicilia. Lorenzo era uno di quei ragazzi che portavano rispetto alle persone più grandi, mai una parola fuori posto, il suo sorriso era contagioso e questo rimarrà il ricordo più bello che mi porto nel cuore. Non riesco a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Lorenzo era un salutista, non beveva, non fumava ed aveva una alimentazione curata nei minimi particolari».

I funerali di Lorenzo Brandoni si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa del Cristo Redentore a Recanati mentre la camera ardente resterà aperta dalle 9 alle 12 nella casa funeraria Bamo di Recanati in via Cupa Madonna di Varano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA