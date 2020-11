Giovane di 23 anni anni morto dopo quattro mesi di agonia, questa mattina l'addio a Leonardo

RECANATI - Muore dopo quasi quattro mesi di coma in seguito a un incidente sul lavoro. La vittima è Leonardo Barone, un giovane di 23 anni, originario di Napoli e residente a Recanati. Il fisico del giovane, ricoverato all’ospedale di Civitanova, ha ceduto sabato scorso, troppo gravi le conseguenze riportate nell’infortunio. Barone stava lavorando a Sterpeti di Montefelcino, in provincia di Pesaro, quando è stato travolto e colpito alla testa da una grossa capriata in ferro mentre era impegnato a smontarla nella ex ditta Grossi Lamiere International in via di smantellamento.

Appena scattato l’allarme, dato da qualche collega, gli operatori sanitari del 118 dell’ospedale di Fossombrone avevano rinvenuto il ragazzo con il volto riverso a terra in condizioni disperate. A causa dello schianto, il ferito era già in coma. Subito intubato, il giovane venne trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

Al momento dei soccorsi si era parlato di uno stato agonizzante del giovane che purtroppo non si è più ripreso. In seguito, dall’ospedale dorico il giovane è stato trasportato a Civitanova, sempre in condizioni disperate, fino alla morte di qualche giorno fa. I funerali si terranno oggi alle 10.30, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Porto Recanati, dove il giovane ha abitato per diversi anni. Lascia la moglie, tre figlie e i genitori.

