Incidente tra quattro auto: un ferito e strada chiusa, traffico in tilt sulla "Regina"

RECANATI - Incidente all'incrocio tra la Regina e la Valdichienti, traffico in tilt. Sulla strada statale 571 "Helvia Recina" è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 11,450 all’incrocio con la statale 77dir, nei pressi di Recanati in provincia di Macerata, a causa di un incidente. Lo schianto ha coinvolto 4 vetture, una persona è stata portata in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e gli operatori dell'emergenza: inevitabili le ripercussioni sul traffico con lunghe code.

Ultimo aggiornamento: 10:21

