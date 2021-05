Scontro tra tre auto, una finisce dentro un giardino privato: tre persone ferite portate al Pronto soccorso

RECANATI - Un altro incidente stradale e tanta paura: i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Recanati Contrada Addolarata, per un incidente stradale. Tre autovetture si sono scontrate tra loro per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Recanati, ed una di queste ha terminato la corsa in un giardino privato. Tre le persone portate al pronto soccorso dell’Ospedale limitrofo. La squadra di Macerata intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto alla messa in sicurezza della zona. Sul posto anche i sanitari del 118.

