Schianto auto-moto: centauro con l'eliambulanza a Torrette, conducente della macchina si allontana

RECANATI - Schianto tra un’auto e una moto: un giovane di 28 anni trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per risalire alla persona alla guida della vettura, che dopo essersi fermata in un primo momento, sarebbe ripartita, facendo perdere le proprie tracce. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18, tra via Martiri delle Foibe e via del Mare.

Secondo alcune persone che hanno assistito alla scena, al volante della macchina c’era una donna ma toccherà appunto ai vigli ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il ragazzo ha riportato serie lesioni ma non è in pericolo di vita.