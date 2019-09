Schianto choc tra due auto Muore dopo 24 ore di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - È morto l’anziano recanatese che martedì mattina, in via Loreto, a poca distanza dalla chiesa di San Francesco, lungo la strada che porta in direzione Osimo-Castelfidardo, si era scontrato, mentre usciva da una strada laterale con la sua Fiat Punto, con un’altra autovettura, un’Alfa 156 station wagon. L’uomo, Giuseppe Pigini di 84 anni, era stato subito soccorso dai sanitari del 118 con un’ambulanza partita dall’ospedale di Recanati. E' morto ieri all'ospedale di Torrette.