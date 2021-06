RECANATI - Incidente questa sera, verso le 20, nella zona di Chiarino. Ferito un motociclista, trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il trentenne ha riportato diverse fratture alla gambe, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Era in sella alla sua moto quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto il 118.

