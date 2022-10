Incidente frontale e auto nella scarpata a Recanati: due feriti, grave un anziano

RECANATI - Incidente questa mattina in contrada Bagnolo, a Recanati. Coinvolte due auto: una Fiat Panda e una Citroen C4. Per cause in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati, uno è finito nella scarpata e ad avere la peggio è stato l'anziano alla guida della Panda.

Per lui, i sanitari del 118, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito, in gravi condizioni, all'ospedale di Torrette ad Ancona. L'altro automobilista invece è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Sul posto per i rilievi del caso la polizia municipale. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le auto.