Schianto da brividi all’incrocio. In due finiscono all’ospedale

RECANATI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.30 a Recanati, in via Cingolani, all’incrocio con via della Quercia, dove è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. La squadra dei pompieri della sede centrale di Macerata ha messo in sicurezza le macchine e la zona teatro dell’incidente. I due occupanti delle auto (uno dei mezzi si è ribaltato) sono stati presi in cura dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.

