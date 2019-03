Terribile schianto frontale sulla rotatoria La donna non ce l'ha fatta, morta all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Non ce l'ha fatta la donna coinvolta nel terribile frontale tra due auto alla rotatoria., in località Sambucheto. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate. Ad avere la peggio una donna di 60 anni, residente a Cingoli, che è morta in ospedale. Sul posto il 118 e i carabinieri.