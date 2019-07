Incidente da brividi 2 giovani finiscono con l'auto in una scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Incidente da brividi nella notte in viale delle Ginestre. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda è finita in una scarpata. A bordo dell’utilitaria c’erano due giovani; il conducente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche. Per fortuna se l’è cavata solamente con qualche escoriazione, illeso invece il ragazzo che si trovava con lui. Immediatamente sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Civitanova.