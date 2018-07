Schianto tra moto e auto Una donna di 35 anni in gravi condizioni a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Auto contro moto sulla strada dei Pali a Recanati, al confine con il territorio del Comune di Loreto. Ferita una giovane 35enne residente nella città leopardiana, che si trovava in sella alla due ruote condotta dal compagno. Per cause in corso di accertamento la moto si è scontrata con una vettura. Sul posto soccorritori e carabinieri della stazione di Loreto per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.