Schianto tra auto e moto Centauro di 51 anni è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Incidente tra un'auto e una moto. Centauro di 51 anni trasferito in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Lo scontro è avvenuto in contrada Chiarino a Recanati. Sul posto 118 e la polizia stradale, che ha provveduto a effettuare i rilievi di rito per ricostruire la diamica dello scontro.