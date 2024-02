RECANATI - Diversi feriti, tra cui un bambino in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le 13.30 a Recanati: per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Opel Zaffira e un camion. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia: tra i feriti un bambino, portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette.

Scontro tra auto e camion, grave bimbo