Incendio nella chiesa di Sant'Agostino, probabile corto circuito partito dalla sacrestia. Scuola evacuata

Ultimo aggiornamento: 13:07

RECANATI - Emergenza in centro attorno a mezzogiorno per un incendio nella chiesa di Sant'Agostino (come si vede nelle immagini gentilmente concesse B.P.). La causa, stando alle prime verifiche, potrebbe essere stato un corto circuito partito dalla sacrestia. Evacuata la vicina scuola. Sul posto carabinieri, vigili urbani, polizia e vigili del fuoco di Macerata.I vigili del fuoco sono arrivati intorno a mezzogiorno nel complesso di Sant’Agostino, in pieno centro storico di Recanati, dove oltre alla chiesa c’è la scuola internazionale di lingue Infinito Campus, la scuola elementare, i carabinieri e la vecchia torre dell’acquedotto.Le insegnanti evacuate dalla scuola sono in attesa di poter rientrare per riprendere le loro cose.Il complesso monumentale di Sant'Agostino è famoso per la Torre del Passero Solitario.