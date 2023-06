RECANATI - Aggiudicato alla impresa di costruzioni Edileco Telarucci srl di Ripe San Ginesio l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione del Castello di Montefiore, da adibire a contenitore per la promozione delle attività culturali e sociali a servizio del quartiere e dell’intera comunità recanatese.

È stata la Provincia di Macerata, stazione appaltante a cui era stata delegato dal Comune di Recanati l’espletamento della procedura di gara, a individuare l’impresa che dovrà effettuare l’intervento di riqualificazione dello storico manufatto. Si partiva da un importo complessivo dell’appalto di 1.296.292,31 euro Iva esclusa: alla gara hanno partecipato 5 imprese e a spuntarla è stata la Edileco Telarucci srl di Ripe San Ginesio che ha offerto un ribasso del 16,12 % e, quindi, per l’importo di 1.095.247,89 euro più Iva. Durata del cantiere prevista è di 548 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, apertura del cantiere che è prevista da cronoprogramma per il prossimo settembre. Il progetto definitivo dei lavori di restauro del castello di Montefiore viene finanziato attraverso fondi Pnrr e bandi ministeriali, il Comune sborserà solo 22 mila euro.

Dopo aver consolidato il versante a valle del castello di Montefiore con un intervento per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, fondamentale per i lavori che saranno effettuati nel castello, si procede con la ristrutturazione dell’intera fortezza del 1200 per restituirla alla fruizione della comunità. Il castello, anticamente un borgo murato, è dominato da un torrione quattrocentesco molto simile per tipologia e dimensioni alla Torre del borgo in piazza Giacomo Leopardi.

Il progetto prevede anche la ricostruzione di tutti gli impalcati lignei e delle scale per poter raggiungere la terrazza della torre merlata. All’interno del castello è prevista inoltre la realizzazione di una gradinata all’aperto per l’organizzazione di spettacoli e un giardino che per ricordare i vecchi utilizzi dell’area, avrà la stessa forma dei sedimi delle case storiche. Il restauro porterà al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della frazione con l’intervento di rifunzionalizzazione del Castello di Montefiore, da adibire a contenitore per la promozione delle attività culturali e sociali a servizio del quartiere e dell’intera comunità recanatese.