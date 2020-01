Esce di casa e dopo pochi passi stramazza a terra. Muore sotto gli occhi di un vicino

RECANATI - Aveva appena messo il portone di casa alle spalle ed è stramazzato al suolo. È morto così un anziano recanatese, Giuliano Frapiccini, di 87 anni, residente in via Campo Boario. È il dramma di fine anno, avvenuto l’altro ieri pomeriggio attorno alle ore 16,30. L’uomo aveva compiuto appena qualche passo, quando all’improvviso ha barcollato e poi è caduto pesantemente a terra. La morte è avvenuto in brevissimo tempo.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato un vicino di casa che ha immediatamente avvisato il 118. Gli uomini dell'emergenza sanitaria sono giunti sul posto nel giro di qualche minuto, ma ormai c'era ben poco da fare: ad essi non è restato altro da fare che constatare la morte dell'anziano. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia locale. La salma è stata composta nell'obitorio di Recanati.