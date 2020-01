Giovane ubriaco fermato con una bottiglia e un coltello in strada: portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Giovanefermato con una bottiglia e un coltello in strada e trasportato con l'ambulanza in ospedale. E' accaduto ieri a Recanati , protagonista un 27enne che si trovava in via Ghetti. Gli operatori dell'emergenza sono intervenuti insieme ai carabinieri. Sanitari e militari hanno parlato con il giovane che era in evidente stato di ubriachezza e lo hanno sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. Il 27enne è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova.