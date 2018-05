Una giovane esce di strada e si ribalta con l'auto E' salva per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Una ragazza esce di strada e si ribalta con l'auto, è salva per miracolo. L'incidente è avvenuto questa mattina alle ore 4.50 sulla provinciale 62, all'altezza della frazione recanatese di Montefiore. Ferita una trentenne di Montefano, portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi (all'arrivo dei soccorsi era cosciente). La sua auto, dopo un volto di tre metri, si è ribaltata ed è finita in un campo. Sul posto 118, carabinieri (che hanno effettuato i rilievi di rito) e vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata.