Raid a segno in una villetta Rubati pistola e fucile, il proprietario era in vacanza

RECANATI - Furto in una villetta in contrada Valdice, nelle campagne recanatesi. Sparisce una cassetta di sicurezza con all’interno una pistola ed un fucile regolarmente denunciati. È caccia ai malviventi. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno attivato immediatamente le ricerche in tutto il territorio. Un brutto rientro per il proprietario di casa, un recanatese andato a trascorrere il Natale a Milano. Ieri mattina, appena tornato dalle vacanze insieme alla moglie, ha avuto l’amara sorpresa. Sono in corso le indagini finalizzate a risalire agli autori del raid messo a segno a Recanati.