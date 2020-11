In azione un ladro acrobata, rubati gioielli in un condominio di Recanati

RECANATI - Cala il buio e un topo d’appartamento si intrufola all’interno di una abitazione, arrampicandosi fino al secondo piano. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una casa di un condominio che si trova nel piazzale Menechen, nella città leopardiana.

Un ladro, piuttosto agile e spericolato, è salito fino al secondo piano della palazzina, passando dalla parte dietro. A quel punto, ha forzato la finestra di una camera da letto e si è intrufolato in casa, dove in quel momento non c’era nessuno. I proprietari, infatti, erano usciti e il ladro di turno, per evitare di essere interrotto dall’arrivo dei padroni di casa, ha pensato bene di chiudere il portone di ingresso dall’interno. Ha cominciato a rovistare dovunque ed è fuggito con qualche gioiello.

