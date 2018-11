Maxi furti di legna per 75mila euro: ladri incastrati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Due maxi furti di legname, i carabinieri individuano e denunciano i responsabili che avevano fatto il pieno di legna per l’inverno, rubando da un deposito centinaia e centinaia di metri cubi di materiale. In due, un uomo di 46 anni, residente nella provincia di Padova, e un recanatese di 56 anni, dovranno rispondere del reato di furto aggravato. Nel mirino di entrambi, a distanza di tempo uno dall’altro, era finito un capannone di una azienda di Recanati che in quel periodo era in liquidazione.Il primo episodio era avvenuto il 26 novembre di due anni fa, nel 2016,. Secondo le indagini, proprio quel giorno, il quarantaseienne del padovano, arrivato sul posto a bordo di un mezzo pesante, aveva portato via dal capannone della ditta in questione 374 metri cubi di legname. Un colpo, convertito in denaro, del valore di circa 35 mila euro. Nel giugno scorso il cinquantaseienne recanatese, pure lui a bordo di un mezzo pesante, aveva raggiunto il capannone della ditta e aveva caricato e portato via 439 metri cubi di legname. Un colpo in questa circostanza ancora più grosso, in termini di denaro, del valore di 40 mila euro circa.