Tubo rotto al cantiere: la puzza di gas esce dai tombini, paura al mercato

RECANATI - Questa mattina verso le dieci i frequentatori del mercato rionale in via Brodolini a Recanati si sono allarmati per un forte odore di gas metano. Si è scoperto che un'azienda che colloca i cavi della telefonia digitale stava effettuando dei lavori di perforazione da Porta Pesa fin sotto all'incrocio che da Via Badaloni porta a via Kennedy e quindi verso piazzale Europa.

Nelle trivellazioni probabilmente la sonda ha toccato, aprendolo, un tubo di gas metano che si è disperso e diffuso nei tombini delle fogne. I Vigili Urbani e i tecnici Astea sono intervenuti immediatamente bloccando il traffico veicolare gli uni e individuando la perdita gli altri, isolando man mano le varie condutture.

