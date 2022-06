Fratelli Guzzini è Marchio storico: il traguardo tagliato dopo 110 anni di lavoro e grande impegno

RECANATI - La Fratelli Guzzini, poco giorni fa, in occasione del compleanno numero centodieci, è stata insignita dal ministero dello Sviluppo economico del Marchio storico di interesse nazionale. Centodieci anni di storia e, come osserva l’attuale presidente Domenico Guzzini, «l’azienda è sempre rimasta in mano alla stessa famiglia». Un traguardo sottolineato dalla stessa azienda sulla sua pagina social: « Siamo stati riconosciuti come Marchio storico di interesse nazionale», è stato scritto.



«Siamo molto orgogliosi di questo importante riconoscimento che lo Stato italiano, e in particolare il ministero dello Sviluppo Economico, assegna alle Imprese che con il loro impegno e continuità hanno fatto la storia del tessuto imprenditoriale italiano e valorizzato il Made in Italy nel mondo. Siamo felici che questo traguardo arrivi proprio quest’anno, in occasione dei nostri 110 anni di storia». Riconoscimenti formali dal Ministero ed iniziative aziendali che mettono insieme storia e sguardo al futuro: «Per celebrare il nostro anniversario abbiamo realizzato la caraffa “110”: un omaggio al designer scandinavo Charles Joosten e alla sua linea drink beverage del 1957. La caraffa “110” è realizzata utilizzando plastiche Bio-Circular, derivate da residui di biomasse vegetali e di origine rinnovabile».



Come dire, una storia antica che si rinnova cogliendo dal passato gli stimoli giusti per affrontare un mercato in evoluzione che cerca prodotti innovativi ed in linea con i temi legati al rispetto dell’ambiente, prodotti che non si possono che realizzare attraverso investimenti che debbono tener conto della ricerca e dell’innovazione, dei materiali e del design. Se vedi una pianta secolare, immagini che sia passata attraverso cambiamenti climatici, mutamento sociali ed umani, eppure è rimasta al suo posto, così un’azienda secolare, la Flli Guzzini in 110 anni ha visto passare il timone da un rappresentante all’altro della stessa famiglia, Guzzini, pur spostando la sede, ma di poche centinaia di metri, sempre in quel di Recanati. La storia di Flli Guzzini inizia nel 1912, quando Enrico Guzzini, al rientro da un viaggio in Argentina, comincia a produrre articoli in corno di bue come tabacchiere, pettini, calzascarpe e posate da insalata, oggi l’azienda è in mano a Domenico Guzzini, prodotti e materiali sono cambiati iniziando dalla plastica riciclata.



«Con il programma Circle - spiega l’azienda - abbiamo iniziato un percorso per dare nuova bellezza ai materiali di recupero, che attraverso la ricerca, la tecnologia ed il design, danno vita a nuovi oggetti di design, durevoli, riciclabili e prodotti in Italia. Circle integra ancora maggiormente la sostenibilità nel modello di business con un approccio alla circolarità che si aggiunge alle tradizionali caratteristiche di durevolezza e di riciclabilità, che da sempre contraddistinguono le collezione Guzzini».

