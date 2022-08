RECANATI - Grande successo per il Motoraduno nazionale della papera, giunto alla ventiduesima edizione, organizzato dal Moto Club Franco Uncini. Per l’occasione è stato anche celebrato il quarantesimo anniversario del trionfo mondiale del pilota recanatese nella classe 500. Il direttivo del Moto Club ha fatto stampare una maglietta celebrativa. Uncini il primo agosto del 1982 sul circuito di Silverstone conquistò il gradino più alto del podio nel Gran premio motociclistico di Gran Bretagna. Con la vittoria nella prova, quinta stagionale, e la concomitante caduta del suo maggior antagonista nella lotta al titolo, lo statunitense Kenny Roberts, si laureò campione del mondo con tre gare di anticipo. Uncini oggi, come allora, è campione nello sport e nella vita.

Recanati in festa



«Grande festa in città – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi - per i quarant’anni dalla vittoria di Franco Uncini. Tutti in piazza Leopardi per ricordare un risultato straordinario, ma anche per rendere il doveroso omaggio a un uomo che è sempre rimasto vicino alla nostra città, il cui valore è confermato dal fatto che oggi ricopre ancora l’importantissimo ruolo di responsabile della sicurezza dei gran premio del motomondiale. In bocca al lupo Franco». L’assessore Francesco Fiordomo ha scritto su Facebook: «Eravamo bambini, l’Italia di Paolo Rossi aveva appena vinto il mondiale, ma la festa a Recanati era appena iniziata perché Franco Uncini diventava campione del mondo di motociclismo. Un cittadino di Recanati così forte? Non ci pareva vero tifare per lui in Tv e poi andare in piazza con i genitori per festeggiarlo. Quanta gente. Sono passati quaranta anni da quella splendida estate, Franco Uncini è ancora protagonista nel mondo dei motori ed è un ambasciatore della città. Il museo lo abbiamo realizzato, meta di tanti appassionati. La sua amicizia e attenzione per Recanati sono state sempre vive, ma discrete».

La due giorni

La due giorni si è aperta sabato pomeriggio con il giro in moto per il centro della città insieme al campione Uncini in sella alla sua Suzuki 500 cc con cui conquistò il mondiale nel 1982. Tra gli ospiti c’erano Dirk Vos De Moij, dalla Svizzera, possessore di Suzuki 500 del 1981 e del 1984, Emerson Gattafoni con Valeria Cagnoni, protagonisti della trasmissione di Rai 1 “Greams road” e Mario Ciamberlini, meccanico di Uncini. La contessa Olimpia Leopardi ha salutato la carovana e Uncini davanti all’abitazione del Poeta. Il gruppo è poi proseguito fino alla curva del Pincio dove si è fermato per alcune foto ed infine in pizza Leopardi. C’erano tutte le moto con le quali dal 1979 al 1985 Uncini ha corso. Ieri mattina, infine, Uncini ha aperto in piazza la sfilata di oltre 700 moto.