Francesco, 49 anni, stroncato da un malore mentre è nei campi. Choc a Recanati

RECANATI - Stroncato a soli 49 anni da un malore. La vittima è il recanatese Francesco Bianchi. A ucciderlo è stato un infarto che lo ha colpito oggi pomeriggio mentre era in un campo. Francesco era ormai privo di vita quando è stato trovato; sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte. La tragedia ha destato notevole impressione a Recanati, per le circostanze in cui è maturata e perché Francesco era noto a molti per la sua affabilità e il suo carattere. Lascia la madre Mery, il padre Giuseppe, l a sorella Annalisa e il cognato Claudio.

