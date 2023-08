RECANATI Dramma a Recanati nel quartiere Fonti San Lorenzo dove è stata trovata senza vita, nella sua abitazione, Alina Bianchi, storica insegnante di danza della città leopardiana. Aveva 78 anni e viveva da sola. A dare l’allarme sono state alcune sue allieve di danza che, non sentendola da qualche giorno, si sono preoccupate e sono andate a trovarla a casa.

Nessuno però ha aperto la porta alle allieve che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri sono entrati passando per una finestra e, una volta dentro, hanno trovato l’anziana senza vita. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della Bianchi avvenuto da qualche giorno (il corpo era in avanzato stato di decomposizione) per cause naturali.

Il magistrato di turno ha dato il nulla osta alla rimozione della salma e alla sua tumulazione. Alina Bianchi nel 2016 aveva ottenuto il riconoscimento di Cittadina benemerita per la sua «attività di direttrice artistica, coreografa e insegnante della fondazione culturale Diffusione danza, prima artefice e ispiratrice di una scuola di danza a Recanati». Cordoglio in città da parte di tutte le allieve che l’hanno seguita negli anni e alle quali ha lasciato non solo le sue nozioni di danza ma anche indimenticabili ricordi legati a questa arte.